Vláda novými opatřeními upřednostnila ekonomické zájmy před ochranou lidí, míní Středula

Vláda podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly dala přednost ekonomickým zájmům před ochranou občanů a nehledá možnosti, jak vážnou situaci s koronavirovou nákazou ve fabrikách řešit. Ve vládě mají být lidé, kteří mají odvahu a odpovědnost vůči svým lidem. (ČTK)

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné.

Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ale též uvedla, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by měla průmysl omezit. „Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy,“ poznamenala.

„Vláda tím řekla všem zaměstnancům v průmyslu, že jejich životy a zdraví nejsou tak důležité jako těch, kteří pracují ve službách. Vláda dala přednost ekonomickým zájmům, a mohu se jen dohadovat koho, před ochranou svých občanů. Ministr zdravotnictví nám nejdříve říká, že nákaza se šíří ve fabrikách, a přitom je tato vláda nechá otevřené, respektive nehledá možnosti, jak tuto vážnou situaci řešit. To mi přijde stejné, jako kdyby generál poslal na vojáky do akce, ale nedal by jim neprůstřelné vesty,“ napsal Středula.