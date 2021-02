Republikáni na sjezdu vzývali Trumpa a odmítali jeho kritiky

Ve floridském Orlandu se koná výroční konference Republikánské strany CPAC. Vystupující republikáni, například Don Trump Jr., Ted Cruz či Ron DeSantis, oceňovali Donalda Trumpa, jehož zlatá socha oblečená do americké vlajky byla vystavena v sále.

A golden statue of Trump is as good a summary of CPAC as one could possibly make. pic.twitter.com/tW0zFobjyh — Josh Jordan (@NumbersMuncher) February 26, 2021

„Trump zůstává,“ řekl senátor Cruz za burácivých ovací ve stoje. Vtipkoval na adresu nedávného výletu do mexického Cancúnu, zatímco jeho spoluobčané v Texasu čelili rekordním mrazům bez elektřiny a vody.

„V Orlandu je pěkně, ale na tak jako v Cancúnu,“ smál se Cruz.

Sen. Ted Cruz (R-TX) at CPAC: "Orlando is awesome. It's not as nice as Cancun." pic.twitter.com/TghkHUhOPy — The Recount (@therecount) February 26, 2021

Energické vystoupení Cruze vyvolalo pochvalnou odezvu mezi přítomnými republikány. Texaský senátor se pozastavoval nad tím, proč roušky nejsou povinné, když lidé sedí, ale jsou přísně vyžadovány, jakmile se člověk postaví.

„Virus se zřejmě přenáší jen v určité výšce,“ řekl ke smíchu publika.

What unites conservatives, libertarians, and those who value the Constitution and the Bill of Rights? A love of liberty.#CPAC pic.twitter.com/rv14OVRQjx — Ted Cruz (@tedcruz) February 26, 2021

Syn exprezidenta Don Trump Jr. řekl, že Republikánská strana je stranou jeho otce.

„Všechno, co jsem o Bidenovi řekl vloni, se teď vyplnilo,“ řekl Don Trump Jr. „Nezruší ruské ropovody, zruší jen ty americké.“

CPAC: @DonaldJTrumpJr says all of his predictions about Joe Biden are coming like energy, China, Hunter and 'bombing the Middle East again.' https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/4coAlCivGZ — Newsmax (@newsmax) February 26, 2021

V neděli na konferenci vystoupí Donald Trump. Bude to jeho první veřejné vystoupení s proslovem v jeho postprezidentském období. (Fox News)