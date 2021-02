Babiš vyvrátil konec Blatného a Petříčka a výměnu ministerstev

Premiér Andrej Babiš odmítl, že by do konce měsíce proběhla výměna na postu ministra zdravotnictví a zahraničí. „Můžu vyvrátit, že do konce března dojde k výměně ministrů,“ řekl Babiš na tiskové konferenci v reakci na některé spekulace.

Také odmítl, že by si resort zahraničí a zdravotnictví vyměnily ANO a ČSSD. O této možnosti informoval server televize CNN Prima News, podle kterého by na místo ministra zdravotnictví mohl nastoupit poslanec a bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD), ten to ale nepotvrdil.

