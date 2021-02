Sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu do konce března. Poslanci kabinet vyzvali, aby vyhlásil nový nouzový stav. Opozice již dříve oznámila, že nouzový stav neprodlouží, protože byl vyhlášen protiústavně.

Pro prodloužení nouzového stavu hlasovalo pouze 68 vládních poslanců. Někteří se ale zdrželi, například Jiří Běhounek, Alena Gajdůšková či Pavel Staněk

Vláda by měla do konce stávajícího nouzového stavu vyhlásit nový. Oznámil to ve svém projevu předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

„Předpokládám, že to hlasování nedopadne, ale nevím, možná změníte názor. Já bych vás o to chtěl poprosit, abyste podpořili prodloužení nouzového stavu, protože si myslíme, že byl vyhlášen správně, a že ho potřebujeme, nicméně pokud to hlasování prohrajeme, tak hned svolám vládu,“ řekl Babiš.

Po vládě dle svých slov vysvětlí občanům, jak je důležité mít ještě tři týdny nouzový stav, a že je nutné omezit kontakty.