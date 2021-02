Kvůli konci OKD může přijít o práci 4000 až 5000 lidí z dodavatelských firem. Hypotézu potvrdil vedení Moravskoslezského kraje průzkum mezi firmami.

Kraj rozeslal na začátku šetření dotazník téměř 300 firem.

„Podle výstupů účastníků tohoto šetření chtějí firmy hledat nové odběratele a přežít. Jako nejvhodnější řešení této situace považuji zapojení těchto firem do veřejných zakázek. Například by se mohla v rámci možností co nejdříve spustit plánovaná rekonstrukce železničního uzlu v Ostravě,“ uvedl Unucka.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl, že lidé z těchto firem by se mohli podílet také na stavbách silnic a dálnic. Kraj podle něj získal informace od třetiny oslovených firem, přičemž 47 procent z nich se orientuje právě především na průmyslovou činnost a stavebnictví a 36 procent na obchod a služby. (ČTK)