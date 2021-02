Nová opatření mají podle ministerstva zdravotnictví potenciál šíření zbrzdit za 14 dní. Kromě reprodukčního čísla roste i relativní pozitivita testů. Denně přibývá kolem 2000 nově nakažených nad 65 let, z nichž třetina bude potřebovat péči v nemocnici.

„Udržení stávajících opatření, tlak na jejich dodržování a další posílení má potenciál šíření nákazy zbrzdit a po asi 14 dnech od zavedení virovou nálož v populaci snižovat. I tak je nutné počítat s minimálně desetidenním nárůstem hodnot od zavedení opatření, přičemž na počátku března denní počty nakažených překročí 20 000,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Nová opatření by podle něj měla snížit na nulu školní kontakty, pracovní kontakty by se mohly snížit o 20 procent i díky posílení práce z domova a podobně je sníží i další omezení volnočasových aktivit. Pokud by se omezení nezavedla, může být podle Duška v březnu denně nově nakažených průměrně více než 30 000 lidí. Až 17 procent z nich budou lidé v riziku vážného průběhu nemoci. (ČTK)