Poslanci schválili senátní verzi pandemického zákona. Pro bylo 124 poslanců, proti bylo 24 poslanců. Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice dostanou pravomoci vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření covidu-19.

Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně bez nutnosti nouzového stavu. Restrikce budou podle úprav platit jen při pandemické pohotovosti, kterou bude moci dolní komora ukončit nebo obnovit, připomíná ČTK.

Bez senátního návrhu by Sněmovna nemohla vůči opatřením ministerstva a hygienických stanic nijak zasáhnout. Platila by, byť by dolní komora pandemickou pohotovost zrušila. Stěžejní části zákona budou účinné do konce února příštího roku.

Návrh zákona nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Stvrdit by jej mohl podle dřívějších informací ještě dnes, aby mohl rychle vyjít ve sbírce a nabýt platnosti.