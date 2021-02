Polsko přijme v nejbližších dnech kolem deseti pacientů s covidem-19 ze Slovenska. S Českem jedná

Polsko přijme v nejbližších dnech kolem deseti pacientů s covidem-19 ze Slovenska, kteří jsou ve vážném stavu. S Českem o podobné pomoci jednáme, řekl dnes novinářům mluvčí polského ministerstva zdravotnictví Wojciech Andrusiewicz.

Země je podle něj připravena pomoci oběma svým jižním sousedům. Informují o tom agentura Reuters a polská média.

„Jednání mezi Polskem a Slovenskem skutečně míří ke konci. Opravdu tedy v nejbližších dnech přijmeme kolem deseti pacientů ze Slovenska. Jsou to pacienti ve vážném stavu, z jednotek intenzivní péče. Budou převezeni do nemocnice v Novém Targu, tam jsou pro ně připravena místa. V záloze pro ně máme ještě další nemocnici v Řešově. Převoz by se měl uskutečnit v nejbližších dnech,“ řekl dnes na dotaz novinářů Andrusiewicz. K počtu slovenských pacientů podotkl, že o přijetí tolika nemocných s covidem-19 požádala Bratislava.

Mluvčí polského resortu zdravotnictví zároveň dodal, že pokračují jednání s Českem, které je podle něj v současné době zasaženo pandemií ještě více než Slovensko. V České republice je pětkrát více infekcí na 100 000 obyvatel než v Polsku, citovala ho polská média. Na Slovensku je to podle něj 2,5krát více než v Polsku. „Jsme proto připraveni – když vezmeme v úvahu, že máme rezervu 12 000 lůžek – pomoci Čechům i Slovákům,“ dodal Andrusiewicz. (ČTK)