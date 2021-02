Rakousko od pondělka pro pendlery z Česka otevře hraniční přechod Mitterretzbach/Hnanice poblíž Znojma, který kvůli koronaviru spolu s dalšími čtyřmi desítkami menších hraničních přechodů uzavřelo začátkem ledna.

Informovala o tom dnes agentura APA. Provoz na přechodu Mitterretzbach bude obnoven jen během pracovních dní, a to denně od 5.00 do 10.00 pro pěší, cyklisty i řidiče motocyklů, osobních a nákladních aut do 3,5 tuny.

Rakousko od 14. ledna uzavřelo celkem 42 malých hraničních přechodů a v provozu ponechalo pouze 17 velkých včetně těch ve Slavonicích, Mikulově, Hatích či Dolním Dvořišti.

Do Rakouska je od 10. února možný vstup z ČR jen po předložení negativního testu při hraniční kontrole. Pro pendlery platí povinnost jednou týdně doložit negativní PCR či antigenní test a elektronicky se registrovat. (ČTK)