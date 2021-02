Koalice Spolu chce, aby vláda vyhlásila nouzový stav znovu. Mají obavy, že prodloužení by znamenalo trvání protiústavního stavu. Pokud by ho vláda zrušila, usnesením by vyzvali vládu k vyhlášení nového nouzového stavu.

„Za poslední týden jsou tu výrazně jiné okolnosti. Přišlo mi, že pan premiér nepochopil, že udělal chybu, a chce v ní pokračovat,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Pokud by vláda nevyhlásila nový nouzový stav, chtěli by prosadit usnesení, v němž by vyzvali kabinet k vyhlášení nového nouzového stavu.