Lídrem TOP 09 v Libereckém kraji pro podzimní sněmovní volby bude Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a technický ředitel výrobní firmy Metalo. Na společné kandidátce s ODS a KDU-ČSL bude v kraji dvojkou.

ČTK to dnes řekla regionální manažerka TOP 09 Martina Rambousková. Lídrem koalice Spolu bude v kraji zástupce ODS, podle předběžných dohod by jim měl být poslanec a bývalý jablonecký primátor Petr Beitl.

Podle Chmelíka potřebuje republika plán pro cestu ze současné krize. „Jako podnikatel sám moc dobře vím, jak těžké to dnes podnikatelé mají. Řadě z nich koronavirová krize zničila podnikání, jiní se drží zuby nehty a docházejí jim síly. Stát se bohužel na některé z nich úplně vykašlal a jiným poskytl jen nedostatečnou podporu. To jsou problémy, které musíme začít řešit co nejdřív,“ uvedl v tiskové zprávě TOP 09 Chmelík.

V případě, že se dostane do Sněmovny, chce zúročit své zkušenosti z podnikání. „A zasadit se o to, aby se stát přestal k podnikatelům chovat jako dráb,“ dodal. Za TOP 09 bude na kandidátce Spolu také lékař jablonecké nemocnice Miloš Rejmont, vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště a ředitel jazykové školy Jiří Vondráček. (ČTK)