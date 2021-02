„Je to jiná situace než minulý rok, jediné, co funguje, je omezení kontaktu, pohybu. Tři týdny potřebujeme, aby lidé chodili skutečně jen do práce, byli doma a absolutně omezili kontakt,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Dle jeho slov se nové mutace koronaviru chovají úplně jinak, agresivně. Blatný doplnil, že situace není dobrá: „Proto chceme počkat na zítra a definitivně ty opatření oznámit až zítra, kdy proběhne vláda po hlasování ve sněmovně.“ V pátek se očekává hlasování o prodloužení nouzového stavu.