Sicilská sopka Etna pošesté za posledních osm dní chrlí lávu a popel z jihovýchodního kráteru, nyní až do výšky 400 metrů. Soustavně aktivní je sopka od poloviny února, obyvatelům však podle úřadů žádné nebezpečí nehrozí. (AFP, BBC)

VIDEO: 🇮🇹 Mount #Etna on the Italian island of Sicily spews lava and ash from two open vents inside its southeast crater, with the fountain of lava reaching over 400 metres #Milo pic.twitter.com/bybNbdQJfn

— AFP News Agency (@AFP) February 25, 2021