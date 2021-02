Registrace pro učitele bude možná už od soboty

Učitelé a další pracovníci ve zdravotnictví se mohou registrovat k očkování proti covidu už od soboty. Informaci školám potvrdil ministr Robert Plaga. Podrobnosti zítra ráno zveřejní ministerstvo zdravotnictví.

„Registrace pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance do centrálního rezervačního systému budou spuštěny v sobotu 27. února 2021 s tím, že zájemci o očkování se budou od tohoto data registrovat na jimi preferovaná očkovací místa,“ píše ředitelům škol ministr školství Plaga v dokumentu, který má Deník N k dispozici.

To, že se učitelé budou moci registrovat k vakcíně už pozítří, potvrzuje také Michal Černý, prezident Asociace základních škol.

„Ano, je to tak. Už máme kódy, takže se můžeme už od soboty přihlásit do centrálního rezervačního systému, vypadá to tedy, že se budou moci registrovat dříve než senioři nad 70 let. Ale to, zda systém skutečně upřednostní pedagogy a dostanou dřívější termíny, to známo není,“ říká Černý.

Senioři se podle dosavadních předpokladů ministerstva zdravotnictví měli k vakcíně registrovat až od pondělí 1. března. Zda dostanou učitelé dřívější termín k očkování než senioři, ministerstvo zdravotnictví nyní komentovat nechce.

„Registrované osoby k očkování jsou primárně řazeny podle věku, tedy nejstarší občané by se měli dostat na řadu jako první. Nicméně jednotlivá očkovací místa mají možnost se seznamy zaregistrovaných pracovat a dle strategie kraje a priorit zvát k testování osoby i dle profesí,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Šéf asociace základních škol nicméně připouští, že už slyšel o variantě přednostního přístupu učitelů k vakcíně. „Pokud vím, tak učitelé měli být opravdu upřednostnění před seniory 70 plus, mimo jiné i proto, že senioři vakcínu AstraZeneca houfně odmítali. Ale jak to bude ve skutečnosti, zatím zřejmé není,“ dodává Černý.

Upozorňuje na to, že právě učitelé jsou v pandemii velmi exponovaní, v posledních týdnech přibývalo velké množství nakažených pedagogů a hrozilo, že školy budou zavírat kvůli nemocným učitelům. „Druhý důvod byl, že učitelé navíc měli být u testování dětí a nebyli nijak chránění. Třetí důvod, že při pohledu na tabulky povolání jsou učitelé třetí nejpostiženější skupinou na covid.“

Původní strategie očkování přitom počítala s tím, že by učitelé měli mít při rozdělování vakcín nižší prioritu. Během březnového očkování měli nejprve přijít na řadu pacienti z nemocnic, chronicky nemocní pacienti, zaměstnanci kritické infrastruktury, vojáci, hasiči policisté a teprve poté učitelé.

Finální podobu očkování od 1. března chce ministerstvo zdravotnictví zveřejnit zítra ráno.