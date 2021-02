Online obchod Rohlík rozveze po Praze zdarma během dneška a zítřka celkem 3600 vakcín od Astra Zeneky. Projevilo o ně zájem 504 praktických lékařů, kteří chtějí očkovat imobilní seniory starší 80 let. O pomoc s distribucí požádalo sdružení Mladí praktici.

„Nyní začnou očkovat praktičtí lékaři v Praze, kteří se zavázali očkovat imobilní pacienty nad 80 let v rámci návštěvní služby u nich doma. Zítra (Ve čtvrtek) ve spolupráci s Mladými praktiky rozvezeme vakcíny AstraZeneca do dalších ordinací praktických lékařů, kteří plánují být do očkování zapojeni,“ vysvětlila radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Koordinátor očkování Martin Ježek uvedl, že bude rozvezeno 3600 dávek vakcíny. AstraZeneca je nejvhodnější pro očkování praktickými lékaři, protože se nemusí uchovávat v hlubokých mrazech. O zapojení Rohlíku informovaly Hospodářské noviny, zprávu potvrdila firma také Deníku N.

„Seznam všech 504 praktických lékařů, kteří plánují očkovat své pacienty, bude zveřejněn na webu ockovani.praha.eu. Což pomůže, jak zájemcům o očkování v lepší orientaci, tak transparentnímu rozdělování vakcín mezi jednotlivé praxe,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). (ČTK)