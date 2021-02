Volby v lednu by podle volebního modelu Kantar CZ pro Českou televizi vyhrála koalice Pirátů se Starosty s téměř 30 procenty hlasů. Hnutí ANO, které žebříčkům preferencí stran dlouhodobě vévodí, by skončilo na druhém místě, třetí by se umístila koalice Spolu.