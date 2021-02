Bývalý příslušník komunistické Státní bezpečnosti (StB) Jaroslav Maryško přijal dohodu o vině a trestu v kauze cíleného terorizování disidentů. Příslušníci StB na přelomu 70. a 80. let při akci Asanace lidi nepohodlné komunistickému režimu opakovaně vyslýchali, vyhrožovali jim a nutili je k emigraci.

Soud dohodu obžalovaného se státní zástupkyní schválil a udělil Maryškovi podmíněný dvouletý trest se zkušební dobou na jeden rok. Rozsudek dnes nabyl právní moci. V kauze zneužití pravomoci úřední osoby čelí obžalobě ještě další čtyři bývalí příslušníci StB.

„Souhlasím s trestem a uvědomuju si pochybení,“ uvedl Maryško. „Jedná se o první dohodu ve věci takové trestné činnosti, jinak tento institut funguje velmi dobře,“ řekla novinářům žalobkyně Zdeňka Galková.

Bývalý podporučík StB Maryško se zneužití pravomoci úřední osoby dopustil podle obžaloby v letech 1978 až 1981. Tehdy se jako vedoucí pracovník podílel na akcích totalitního režimu s názvy Prevence, Izolace a Sanace mířených zejména proti signatářům Charty 77. Maryško mimo jiné schválil šikanování hudebníka skupiny Plastic People of the Universe Vratislava Brabence, kterého příslušníci StB obtěžovali neustálými výslechy a vyhrožováním únosem jeho ženy a dcery. StB tím nakonec přinutila Brabence k vystěhování do Rakouska a ztrátě československého občanství, podobně jako v případě zdravotní sestry Jany Převratské, na jejímž stíhání se Maryško také podílel. (ČTK)