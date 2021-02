Památku Jana Zajíce dnes na Václavském náměstí v Praze uctili zástupci Prahy 1 a Senátu. Před domem číslo 39, kde se osmnáctiletý student 25. února 1969 demonstrativně upálil, připomněli důležitost svobody a Zajícova odkazu.

Zajíc, který pocházel z Vítkova na Opavsku, chtěl svým činem vyjádřit nesouhlas s nastupující normalizací a pasivitou lidí.

„Dvacet let jsme poslouchali, že oběť Jana Zajíce je oběť zbytečná. Já jsem rád, že jsme v době, kdy si můžeme uvědomit naši historii a uvědomit si, jak je důležité předávat potomkům to nejdražší, co v sobě máme. A to je vnitřní svoboda,“ uvedl místostarosta Prahy 1 Petr Burgr (KDU-ČSL). „A ten fatální čin Jana Zajíce nás k tomu vybízí. Je naší povinností toto předávat budoucí generaci,“ dodal Burgr. (ČTK)