Liberecký kraj začal zkraje týdne mimo systém očkovat pedagogy. „Nečekáme, až se ke stejnému kroku odhodlá vláda. Až to epidemiologická situace dovolí, chceme, aby se naše děti mohly vrátit co nejdřív do škol,“ napsal na Twitteru hejtman kraje Martin Půta (SLK).