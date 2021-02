Německá stanice Deutsche Welle obnoví vysílání v maďarštině

Německá veřejnoprávní společnost pro vysílání do zahraničí Deutsche Welle (DW) po více než dvou desetiletích obnoví zpravodajský servis v maďarštině. Rozhodnutí učinila v obavě ze snižování plurality médií a svobody tisku v Maďarsku.

Ke stejnému kroku přistoupila již loni americká rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Obě stanice vznikly po druhé světové válce s cílem šířit západní hodnoty mezi lidmi v někdejším východním bloku, kteří byli zbaveni svobodného přístupu k informacím.

„Pozorujeme, že mediální různorodost a svoboda tisku se v Maďarsku neustále zhoršují,“ řekl ředitel DW Peter Limbourg. Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána čelí kritice, že ovládla velkou část mediálního prostoru v důsledku směsice přímé kontroly, cílené inzerce spřízněným vydavatelským domům a zákonné regulace.

Za posledních sedm let kleslo Maďarsko v žebříčku nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) o 33 příček. Před více než dvěma týdny přestala vysílat stanice Klubrádió, označovaná za poslední rozhlas v Maďarsku kritický vůči vládě. Kvůli odebrání licence bude moci nadále fungovat jen na internetu.

Krok Deutsche Welle, která zažila největší rozkvět v době studené války, vyvolal v Budapešti ostrou reakci.

„DW je hluboce zaujatá a po mnoho let živí iracionální orbánofobii. Pokud má toto být německé médium ‚veřejné služby‘, pak máme obavu o mediální pluralitu v Německu,“ reagoval mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács.

„Opovážlivost přinášet nám strádajícím a neosvíceným Maďarům ‚skutečné příběhy‘ z Berlína je dalším smutným příkladem názorové diktatury levicově liberálních německých médií. Arogance je dechberoucí,“ dodal.

První obsah v maďarštině chce DW dodat na konci března. Rozhodnutí obnovit vysílání do Maďarska učinila rada vysílací stanice, německá vláda na něj vliv neměla, upozorňuje Reuters.

Fakt, že maďarská vláda krok kritizuje, však ředitele stanice Limbourga příliš neznepokojuje. „Překvapilo mě to. Zareagovali ještě předtím, než viděli, co budeme vytvářet. Reakce tímto způsobem určitě nenaznačuje velkou sebejistou.“

DW po desetiletí vytváří mediální obsah i pro další země Evropské unie včetně Bulharska, Polska a Rumunska. Vysílání do Maďarska skončilo v roce 2000, tedy 11 let od pádu komunismu ve střední a východní Evropě. Britská stanice BBC a francouzské Radio France Internationale (RFI) rovněž po konci studené války přestaly vysílat do většiny zemí regionu. (Reuters, ČTK)