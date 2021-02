Senát vrátil Sněmovně pandemický zákon

Senátoři vrátili do Sněmovny pandemický zákon. Horní komora normě vyčítá, že některá opatření by trvala i po skončení platnosti zákona, proto žádá jejich navázání na pandemickou pohotovost. Tu může vyhlásit či ukončit Sněmovna.

Zákon by měli poslanci mimořádně probírat ještě v pátek, kdy budou také hlasovat o chystaném prodloužení nouzového stavu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) změny schválené Senátem podpořil. Zamítnutí návrhu neprosadil senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz).

Pravomoc vydávat širší restrikce k omezení šíření covidu-19 mají dostat ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice. Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně. Nebude nutný nouzový stav.

Pokud by Senát nezasáhl, opatření ministerstva a hygienických stanic by mohla platit i mimo pandemickou pohotovost bez možnosti Sněmovny je zrušit. Stěžejní části zákona přitom mají být účinné do konce února příštího roku. (Deník N, ČTK)