Zápas fotbalové Slavie s Leicesterem vidělo minulý čtvrtek na stadionu 600 lidí. A to díky projektu Cesta ze tmy. „Když odhlédneme od politiky, je nyní potřeba co nejvíce podobných akcí, abychom protestovali co nejvíce potenciálních přenašečů,“ říká šéf iniciativy Karel Luxík.