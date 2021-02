Ruské rakety Iskander nemohla Arménie ve válce proti Ázerbájdžánu použít, protože podle premiéra Pašinjana nejsou funkční. „Vypálená raketa nevybuchla, nebo vybuchla jen na 10 procent,“ prohlásil arménský premiér. (1in.am)

This is going to anger some people in Moscow. Nikol Pashinyan confirms that Armenia employed Iskander missile systems during the conflict but said that they either didn't explode or only at 10%. 2984/https://t.co/L7ZUlMUe0Jhttps://t.co/U2u9z5vHBs

— Rob Lee (@RALee85) February 23, 2021