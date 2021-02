Zákonodárci v americké Floridě zvažují zavedení tzv. babyboxů. Rodiče, kteří se nedokážou o své novorozence postarat, nyní děti odkládají v nemocnicích nebo hasičských stanicích. Některé končí i na opuštěných místech. (Orlando Sentinel)

Florida lawmakers consider ‘baby box’ as a place to abandon newborns https://t.co/zqRc2UYNn3 pic.twitter.com/klaZEfe9Ah

— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) February 23, 2021