Důvěra obyvatel Česka ve státní aparát je nejnižší od loňského března, kdy byl v zemi potvrzen první případ nemoci covid-19. Vyplývá to z výsledků únorového výzkumu projektu National Pandemic Alarm (NPA).

Projekt téměř rok monitoruje v pěti evropských zemích postoje a nálady společnosti s ohledem na pandemii koronaviru. Z průzkumu plyne, že Čechům chybí politická autorita, které by svěřili rozhodování o protiepidemických opatřeních.

Index důvěry ve státní aparát je podle projektu NPA na 35 bodech ze sta. Od počátku letošního roku klesl o sedm bodů a dostal se na nejnižší úroveň od začátku sledování v polovině loňského března. Tehdy měl hodnotu 65 bodů. „Vládě nyní nejméně důvěřuje věková skupina 25–34 let, obecně také lidé do 54 let a dotazovaní z velkých měst,“ uvedli autoři výzkumu. (NPA)