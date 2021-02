Ministerstvo školství nesouhlasí s tvrzením, že není plán na vyrovnání nerovností po výuce na dálku. Pomoct má v příštích třech letech mimo jiné doučování, reagovala mluvčí na dnešní zprávu společnosti EDUin.

Zástupci EDUin poukázali na to, že český vzdělávací systém je dlouhodobě velmi selektivní a nezaručuje rovnost příležitostí pro všechny žáky. Mezi regiony, školami a jednotlivými učiteli jsou velké rozdíly v kvalitě vzdělávání. Nerovnosti často souvisí i se socioekonomickým postavením rodin a české i mezinárodní analýzy potvrzují, že současná výuka na dálku kvůli epidemii covidu-19 tento problém ještě zvětšuje.

Podle programového ředitele EDUin Miroslava Hřebeckého přitom není ve výhledu žádný komplexní plán státu, který by mohl prohlubující se nerovnosti ve vzdělávání napravovat. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) sice již dříve zmínil záměr masivní podpory letních doučovacích kempů, podle Hřebeckého to ale nestačí. „Nějaké letní doučovací kempy, kterých se stejně bude účastnit menšina, a určitě ne ta, která by to nejvíc potřebovala, tak to nevidíme jako adekvátní řešení a máme pocit, že v tomto je stát podobně nepřipravený jako například na očkování (proti covidu-19),“ řekl.

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová nedávno uvedla, že úřad zvažuje různé varianty podpory letních doučovacích kempů pro děti. Definitivní podobu táborů podle ní bude znát zřejmě v březnu. (ČTK)