Předseda ODS Petr Fiala oznámil, že Senát opraví v pandemickém zákoně jen drobnosti. „Vláda na nás nemůže házet vinu za to, že v návrhu jsou legislativní chyby,“ řekl Fiala. Pokud by přestal pandemický stav platit, opatření by dál trvala.

V pandemickém zákoně je podle něj chyba, že pokud přestane platit pandemický stav, některá opatření budou dál platit. Podle Fialy je to chyba vlády, která zákon psala.