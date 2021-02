Jižní Korea tento týden začne očkovat proti covidu, a to vakcínami AstraZeneca a Pfizer/BioNTech. AstraZeneca míří do pečovatelských domovů za zdravotníky i pacienty/klienty nad 65 let, Pfizer za zdravotníky, kteří léčí covidové pacienty.

Nicméně podle aktuálního průzkumu veřejného mínění se teď chce nechat očkovat méně než polovina tázaných Jihokorejců: 45,8 %. Dalších 45,7 % respondentů by raději počkalo a „sledovalo situaci“, což znamená, že vakcínu teď nepovažují za stoprocentně bezpečnou.

Vládě však v tom, že národní vakcinační program zvládne, věří nadpoloviční většina respondentů, 55,8 %. Nedůvěru pociťují 41,1 %. (Jonhap)