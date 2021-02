Lidé, kteří v posledních 90 dnech prodělali koronavirus, nebudou muset od 1. března do karantény. To stejné bude platit pro ty, kteří mají za sebou alespoň 14 dní od podání poslední potřebné dávky vakcíny. Oznámil to ministr zdravotnictví Blatný po jednání vlády.