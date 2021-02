Vláda nadále počítá s návratem dalších žáků do škol od 1. března. Podle Blatného ale záleží na tom, jak se podaří rozdělit testy, a zda bude v platnosti pandemický zákon.

„Pokud by neplatil a všechna opatření dána pandemickým zákonem nemohla platit, bylo by riziko šíření v populaci velké a nebylo by možné uvažovat o návratu dětí do škol v současné složité epidemiologické situaci,“ dodal.