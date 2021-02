„V okamžiku, kdy budou peníze potřeba, je převedeme,“ řekla ministryně financí Schillerová k požadavku ministra obrany Metnara vrátit resortu do konce března pět miliard korun. Předchozí sliby o návratu peněz obraně vláda nesplnila.

Schillerová uvedla, že s Metnarem jednala o převodu peněz obraně neformálně i mimo hlavní jednání vlády. „V okamžiku, kdy peníze budou potřebovat, tak je převedeme. Jsou ve vládní rozpočtové rezervě. V momentě, kdy o ně budou potřebovat, dostanou je,“ řekla na tiskové konferenci.

Ministr Metnar podle HN bude peníze potřebovat do konce března, aby armáda nemusela měnit systém investic.

Ministryně Schillerová tvrdí, že nyní sporných pět miliard nemá být určeno na investice, ale na provoz armády. „Na investice on peníze má. To máme vyjasněno a já určitě když je bude potřebovat do konce března, převedeme je do konce března. Mluvili jsme spolu a převedeme je v momentě, kdy je bude potřebovat,“ zopakovala ministryně.