Vláda rozhodla o povinném nošení respirátorů nebo jiné kvalitnější ochrany úst a nosu od čtvrtka 25. února. Respirátor či dvě roušky budou povinné v obchodech, provozovnách služeb, v prostředcích i na zastávkách veřejné dopravy nebo v ambulancích.

V těchto místech nebude podle ministra zdravotnictví Blatného možné za adekvátní ochranu považovat podomácku vyrobené roušky.

„Slibujeme si od toho vyšší prevenci přenosu onemocnění, slibujeme si od toho omezení nákazy a jejího šíření zejména v rizikových oblastech s vysokou koncentrací osob,“ vysvětlil Blatný.

„Abychom neuvedli někoho do složité situace, že by musel do rána prostředky shánět, dohodli jsme se, že to bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek,“ dodal.

Respirátor či jednu zdravotnickou roušku budou muset lidé nosit ve všech prostorách staveb či venku, když jsou rozestupy menší než dva metry.

Výjimku budou mít děti od 2 do 15 let, protože nejsou respirátory na jejich obličeje k dispozici. (ČT24, ČTK, Deník N)