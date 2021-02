Německá kancléřka Merkelová chce navrhnout plán na postupné rozvolnění opatření proti covidu-19. Bylo by spojeno s intenzivním testováním a mělo by tři fáze. První by bylo na řadě obnovení kontaktů mezi lidmi, následovalo by otevření škol.

Ve třetí fázi by se v Německu mohly otevřít sportoviště, restaurační zařízení a kulturní zařízení. (Reuters)