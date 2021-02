Česko podá na přelomu února a března žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby v hnědouhelném dolu Turów. Rozhodla o tom vláda.

„Těžba má negativní vliv na desetitisíce Čechů a soud se může protahovat. Navrhujeme předběžné opatření. Pokud by mu soud vyhověl, těžba v Turówě by se musela do vynesení verdiktu zastavit,“ uvedl na Twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček. (ČTK)