Praha dá 300 tisíc korun na posílení trasování. Na fungování dohlédne ombudsman

Praha dá hygienické stanici 300 tisíc korun na posílení trasování lidí s pozitivním testem na covid-19. Peníze dá i na zřízení funkce ombudsmana trasování.

Novinářům to dnes řekla radní Milena Johnová (Praha Sobě). Podle ní je podíl pozitivně testovaných, kteří jsou osloveni hygienou a trasováni, kolem 90 procent. „Chtěli bychom, aby se ta kvantita oslovených lidí udržela, proto jsme se domluvili s paní ředitelkou (Zdeňkou) Jágrovou, že za peníze města posílí kapacitu, neboť nebyla vyslyšena, když o to žádala stát,“ řekla.

Zvýšení kapacity trasování bude plně v kompetenci hygienické stanice, která najme víc lidí, než kolik se jich zjišťováním kontaktů nakažených nyní zabývá.

Magistrát 100 000 korun vynaloží také na funkci ombudsmana, který se bude věnovat situaci související s trasováním. Shromažďovat a řešit bude kritické připomínky a spolu s hygieniky zjišťovat, proč například došlo ke zpoždění trasování. Komunikovat bude přímo s lidmi, kteří si stěžovali. „Slibujeme si od toho zvýšení důvěry obyvatel k trasování, kdy lidé mají za to, že trasování nefunguje,“ řekla Johnová.

Radní dnes vyzvala Pražany, aby dodržovali tzv. pravidlo 3R, tedy dodržovali rozestupy, nosili roušky a dezinfikovali si ruce. Zároveň apelovala na to, aby nechodili mezi lidi, pokud to není nutné a aby spolupracovali s hygieniky při trasování. „To jsou věci, které by nám alespoň z části mohly pomoci. Je třeba, abychom si uvědomili, že situace je závažná,“ řekla Johnová. (ČTK)