Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se s Íránem dohodla na pokračování nezbytných ověřovacích a monitorovacích aktivit v Íránu. Bude však mít omezený přístup k íránským jaderným zařízením a nebude moci podnikat bleskové inspekce. Podle agentury Reuters to po návratu z Íránu do Vídně oznámil šéf MAAE Rafael Grossi.

Teherán tento týden omezil spolupráci s MAAE a íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf při návštěvě Grossiho v Íránu řekl, že Teherán vypne kamery MAAE, které kontrolují provoz v íránských jaderných zařízeních.

„Dohodli jsme se na něčem, co je životaschopné, je to užitečné k překlenutí té propasti, kterou tu máme, zachraňuje to teď situaci,“ řekl Grossi po návratu z Íránu, kde jednal o způsobu pokračování spolupráce.

„Je to rozumný výsledek,“ citovala Grossiho agentura DPA. Technická dohoda podle něj platí zatím na tři měsíce. Do té doby snad bude možné dospět k obsáhlejšímu ujednání, doufá šéf MAAE.

Grossi se dnes v Íránu setkal s představiteli islámské republiky ve snaze přesvědčit je, aby Teherán nadále dodržoval takzvaný dodatečný protokol, který agentuře umožňuje účinně kontrolovat íránská jaderná zařízení. Írán oznámil vypovězení protokolu k úterý 23. února.

Grossiho návštěva se uskutečnila v době, kdy se Teherán snaží přimět administrativu amerického prezidenta Joea Bidena k návratu k jaderné dohodě, kterou Bidenův předchůdce Donald Trump v roce 2018 jednostranně vypověděl a obnovil protiíránské sankce. Teherán v reakci na to začal ustanovení dohody porušovat.

Šéf íránské diplomacie Zaríf uvedl, že sledovací kamery MAAE budou vypnuty navzdory Grossiho návštěvě, neboť tak stanovil zákon schválený íránským parlamentem. „Všechny naše kroky lze zvrátit,“ řekl Zaríf v projevu, který vysílala stanice Press TV.

Zákon mimo jiné omezil možnosti MAAE podnikat krátkodobé a rychlé návštěvy íránských provozů. Podle AP je Zarífovo oznámení o vypnutí kamer dosud nejkonkrétnějším vyjádřením Íránu ohledně toho, jaké kroky podnikne, až dodatečný protokol s MAAE přestane dodržovat.

Teherán doufá, že se Bidenova administrativa k dohodě vrátí a zruší sankce, takže Írán pak dohodu bude znovu dodržovat. Spojené státy ale trvají na tom, že první krok musí učinit Írán a musí se vrátit k jednacímu stolu. Podle Teheránu je ale potřeba nejprve zrušit sankce.

Protokol MAAE s Íránem předpokládá, že agentura bude moci „pořizovat a analyzovat denně statisíce snímků“ ze svého důmyslného kamerového systému instalovaného na íránských jaderných zařízeních. MAAE kromě toho nechala na íránská jaderná zařízení umístit kolem 2000 pečetí.

Zaríf uvedl, že zákon úřadům zakazuje, aby tyto kamerové snímky agentuře předávaly. Podle AP není jasné, zda Írán hodlá kamerový systém zcela vypnout, nebo zda jen zakáže předávání jím pořízených fotografií agentuře.