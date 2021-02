Téměř polovina republikánů by v USA vstoupila do strany Donalda Trumpa, pokud by ji exprezident založil. 46 procent by ji kvůli němu opustilo a 27 procent by zůstalo. Vyplývá to z průzkumu Suffolk University a deníku USA Today.

V průzkumu Suffolk University a deníku USA Today odpovídala tisícovka Trumpových voličů, přičemž tři procentní body jsou statistická chyba. Foto: heblo, Pixabay