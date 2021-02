Policisté odepřeli od sobotního do dnešního rána vjezd do nebo výjezd z okresů Sokolov a Cheb celkem 428 vozidlům. Nejčastější důvody zamítnutí, stejně jako v předešlých dnech, byly cesty za turistikou, nákupy a návštěvy známých.

Sokolovsko a Chebsko jsou od minulého pátku uzavřené kvůli špatné epidemické situaci. Počet odmítnutých vozů za pátek do sobotního rána byl 240. Celkově byl už odepřen vstup nebo výjezd za sledované období od 12. února v 3189 případech.

„Kontroly občané nadále respektují a prozatím nedošlo v souvislosti s tímto opatřením k narušení veřejného pořádku,“ řekla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

V Karlovarském kraji je 44 kontrolních stanovišť. Od soboty pomáhá policistům na vybraných místech 20 příslušníků Vojenské policie. Slouží stejně jako policisté ve 12hodinových denních a nočních směnách v počtu deseti na každé směně. Policie jim zajistila ubytování a stravu.

Společná hlídka čtyř policistů a dvou vojáků je například na dálnici D6 u Kynšperka nad Ohří na hranici uzavřených okresů Cheb a Sokolov. Další jsou v Chodově a na hraničních přechodech v Pomezí nad Ohří a v Aši.

Vláda omezila kvůli epidemické situaci pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Na dodržování opatření denně dohlíží celkem asi 600 policistů na 80 stanovištích. Od soboty při střežení uzavřených okresů pomáhá 32 vojenských policistů.

Výjimku z uzavření mají lidé, kteří cestují do okresu a mimo něj například do práce, do školy nebo k lékaři. Hlídky se zaměřují i na vytipované vlakové a autobusové spoje. (ČTK)