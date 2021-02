V Moskvě byl zatčen politolog Děmura Voronin, který je podezřelý z vlastizrady. Hrozí mu 20 let vězení. Ruská média spekulují o spojení kauzy s případem novináře Safronova, který je ve vězení kvůli podezření ze špionáže pro Česko.

Advokát Safronova Ivan Pavlov ale prohlásil, že jméno politologa ve spisu jeho klienta nefiguruje. Někteří novináři vládních médií šíří informaci, že Safronov s Voroninem byli přátelé. To se ale zatím neprokázalo.

Voronin, který se živí poskytováním politologických konzultací, má totiž spíš než napojení na Českou republiku kontakt s Německem. Podle ruské vládní agentury TASS má dokonce německé občanství.

Novináři agentury nazývají Voronina „občanem Spolkové republiky Německo“. Tvrdí také, že politolog při zatýkání nepopíral svou vinu, ale ani se nepřiznal. Ruská tajná služba FSB tuto informaci ale nepotvrdila.

Zdroj z tajných služeb pouze řekl zpravodajům TASSu, že Voronin ve svých odpovědích na otázky, zda se dopustil trestného činu vlastizrady, popřípadě špionáže, „váhal“.

Voronin byl zadržen už 14. února, jen několik hodin před svým odletem do Německa. Informace o události byla zveřejněna až dnes. V současnosti se nachází v moskevské vazební věznici Lefortovo, kde setrvá nejméně do 13. dubna. Do té doby musí být buď odsouzen, nebo osvobozen, případně mu může být vazba prodloužena.