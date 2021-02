Senátor Cruz otočil a nyní pomáhá lidem v Texasu. Ten čelí akutnímu nedostatku vody

Texaský senátor Ted Cruz, přistižený při cestě na dovolenou do Mexika v době, kdy byly miliony lidí v jeho státu v mrazech bez vody a tepla, nyní občanům pomáhá. Po návratu ze zahraničí by však měl být v karanténě.

Cruz se nechal vyfotit, jak podává balíky vody lidem, kteří přišli o přístup k pitné vodě. Na svém twitterovém účtu snímky zveřejnil pod hashtagem #TexasStrong.

Na nich je vidět v blízkosti lidí, přestože má podle pokynů vládní agentury CDC po návratu z mezinárodní cesty absolvovat karanténu po dobu nejméně sedm dní, a to i když má negativní test. Pokud se nenechá testovat, musí zůstat v karanténě nejméně deset dní.

Republikán Cruz v roce 2018 vyhrál senátní volby nad demokratickým kandidátem Betem O’Rourkem jen těsně. Texas je dlouhodobě republikánským státem, v němž republikáni vítězí tradičně, a má také republikánského guvernéra, kterým je Greg Abbott.

Beto O’Rourke mezitím obvolal se svým týmem na 800 tisíc domácností, zejména seniorů, kterým nabízel pomoc.

Demokratická poslankyně za New York Alexandria Ocasio Cortezová zase vybrala na příspěvcích od Američanů na pomoc Texasu přes 4 miliony dolarů a osobně v Texasu pomáhala s distribucí potravin, aniž by stát spadal do jejího volebního okrsku.

We just hit $4 million!

Reps. Sylvia Garcia, Sheila Jackson Lee & Al Green of Houston are doing incredible work w/ local relief organizations to get emergency relief to Texans.

Today we went to food distributions, water delivery sites, and home tours of impacted Texans. pic.twitter.com/5QzIgYvz8L

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 20, 2021