Britská aukční síň Christie’s poprvé umožní platit kryptoměnou. Digitální měnu ethereum bude možné použít během online dražby díla grafického designéra Mikea Winkelmanna. Aukce skončí 11. března.

Winkelmann sestavil digitální fotografickou koláž z pěti tisíc snímků, které pořizoval každý den více než 13 let. Aukční síň se rozhodla přijmout platbu v kryptoměně zejména v souvislosti s povahou draženého díla, které nemá hmotnou podobu a označuje se pojmem nezaměnitelné digitální aktivum (NFT).

„Podle našeho povědomí je ethereum oblíbenou měnou sběratelů NFT a my chceme pro naše publikum učinit transakci co nejjednodušší a nejpřitažlivější,“ uvedl Noah Davis z Christie’s. „Je to skvělá příležitost, jak kryptoměnu vyzkoušet, protože tu máme prodávajícího, který takovou platbu rád přijme,“ dodal.

Autor prodávaného díla vystupuje pod pseudonymem Beeple a jeho digitální výtvory se v dražbě pořádané loni v prosinci na platformě Nifty Gateway prodaly za 3,5 milionu dolarů (75 milionů korun).

„Pro naše podnikání to může být revoluce, nebo jen jednorázový experiment. Bude důležité, abychom v budoucnu byli pružní ohledně toho, jakým způsobem mohou klienti platit. Kryptoměna může být pro prodávající výhodná kvůli rychlosti platby,“ doplnil Davis. (ČTK, Christie’s)