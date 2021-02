Letoun Boeing 777 společnosti United dnes musel nouzově přistát v Denveru poté, co došlo k poruše motoru. V průběhu letu ze stroje odpadlo několik částí, které ale shodou okolností nikoho nezranily. Obdobná nehoda se dnes stala také v Nizozemsku, kde došlo ke zranění dvou osob. (Reuters)

An engine nacelle from a United Airlines Flight 328 bound for Honolulu fell in Broomfields, near Denver – @KieranCain pic.twitter.com/ACxExyzzvA

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 20, 2021