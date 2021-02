Ruský soud odmítl změnit opozičnímu lídrovi Navalnému trest odnětí svobody na podmínku. S ohledem na dobu, kterou byl v domácím vězení, mu ale o něco snížil dobu, kterou stráví za mřížemi – nyní mu zbývají 2 roky a 6 měsíců.

Moskevský soud nevyhověl ani prosbě obhajoby, aby Rusko akceptovalo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Navalnyj byl ihned propuštěn na svobodu.

Soud ovšem přepočítal dobu, která se Navalnému započítává do trestu. Namísto 2 let 8 měsíců, které mu původně zbývalo si odpykat, zůstane v trestanecké kolonii o dva měsíce méně. Na svobodu by tak měl vyjít podle svých advokátů na přelomu července a srpna 2023.

Navalnyj ve své poslední řeči mj. prohlásil: „Chci, aby Rusko bylo svobodné, ale to samo o sobě nestačí. Chci, aby Rusko bylo bohaté a aby bylo bohatství rovnoměrně rozdělováno. Chci, aby zdravotnictví bylo normální a muži se dožívali důchodu. Chci, aby školství bylo normální a lidé se mohli normálně vzdělávat. Chci, aby za stejnou práci lidé dostávali stejnou odměnu jako v Evropě. Chci bojovat za to, aby Rusko nebylo nešťastné. Všechno máme, přesto jsme jakousi nešťastnou zemí. Navrhuji změnit motto: Rusko musí být nejen svobodné, ale i šťastné. Rusko bude šťastné!“ (Meduza)