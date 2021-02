„Diváci deviantní pornografie někdy věří, jindy si namlouvají, že to je nahrané. Když už se někdo dívá a ví, že to hrané není, tam už musí nějaká motivace být,“ vysvětluje psychiatr Ivo Procházka, který se zabývá lidskou sexualitou, kdo a proč se dívá na extrémní pornografické praktiky.

Procházka zároveň upozorňuje, že i ten, kdo se na extrémní pornografii dívá, tak je spolupachatel. „Když se na to nebude nikdo dívat, nebude to vznikat. Je to byznys. Pokud je zákazník, je i zboží,“ říká v rozhovoru.

Deník N odhalil praktiky nejnavštěvovanějších pornostránek světa Xvideos a další její společnosti Legal Porno, která se zaměřuje na natáčení extrémní pornografie. Řada žen popsala, že z natáčení odcházely zraněné.

New York Times na začátku loňského prosince upozornily, za jakých podmínek vznikají některá z videí na velkém pornoserveru Pornhub. We vydělává na zveřejňování soukromých videí, znásilňování i sexuálního násilí na dětech a nezletilých. (Vitalia)