Ve Spojených státech se ani tento týden nezastavil pokles hlavních ukazatelů o vývoji epidemie covidu-19, která podle všeho v zemi zpomaluje už déle než měsíc. Průměrný týdenní počet odhalených nákaz za tu dobu spadl z 250 000 na zhruba 70 000 denně.

Bilance hospitalizací už je na méně než poloviční úrovni oproti lednovému rekordu. Počet úmrtí spojovaných s covidem-19 se ale mezitím nezadržitelně blíží k 500 000.

Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) a deník The New York Times (NYT) dnes ráno hlásily na 493 000 mrtvých od začátku šíření nemoci. Oba zdroje za čtvrtek v USA zaznamenaly kolem 2600 úmrtí, sedmidenní průměr se už ale podle NYT dostal pod 2000 případů, a to poprvé od 4. prosince. (ČTK)