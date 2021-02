Loňský požár v Muzeu Kampa nebyl trestným činem

Policisté vyloučili, že by se při loňském požáru pražského Muzea Kampa stal trestný čin. Mají ale podezření na spáchání přestupku, a to zanedbání požární ochrany. České televizi to dnes řekl policejní mluvčí Jan Daněk.

O pokutě rozhodnou pražští hasiči. Podle jejich mluvčího Martina Kavky může dosáhnout několika tisíc korun.

Požár vypukl loni v polovině července v technické místnosti muzea. Kromě více než desetimilionové škody na objektu vyčíslilo muzeum na dva až tři miliony škodu na uměleckých dílech zasažených kouřem. Obrazy ani sochy požár nezničil, poškodil je ale toxický kouř vzniklý hořením vzduchotechniky a bylo třeba je očistit a restaurovat.

Muzeum po požáru vyhlásilo sbírku, ve které se za čtyři měsíce shromáždilo téměř 340 000 korun. Část škod po požáru uhradí pojistka, pomoc slíbil i stát.

Objekt budoucího muzea získala Praha od státu v roce 1997 a sběratelka Meda Mládková si Sovovy mlýny pronajala od města na 99 let. Sbírka obsahuje přes 220 obrazů a kreseb Františka Kupky, 16 soch Otto Gutfreunda a přes 1000 děl českých a slovenských výtvarníků z let 1965 až 1985. Svou sbírku před smrtí v roce 2002 věnoval nadaci Mládkových významný český básník, výtvarník a sběratel umění Jiří Kolář. (ČT)