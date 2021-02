Příští týden vláda pošle více vakcín do nejpostiženějších krajů, tedy do Karlovarského a Královéhradeckého. Ještě během víkendu bude Blatný jednat s vedením hygienických stanic i s epidemiology o dalších možných opatření. Ve hře je podle něj i uzavření některých dalších okresů.

„Je to jedna z věcí, na které se budu terénních epidemiologů a krajských hygien ptát, v případě, že by na jejich návrh byla taková oblast identifikována, budeme to řešit s hejtmany nejprve a také se starosty okresních měst, ale v současnosti žádný takový návrh nemám,“ upřesnil Blatný na tiskové konferenci.