Sonda Perseverance úspěšně přistála na Marsu. Tvoří ji řadou přístrojů osazený pojízdný robot s helikoptérou, první, kterou lidstvo chce vyzkoušet na jiné planetě. Mise bude hledat i stopy života. (NASA)

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021