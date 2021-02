Policie navrhla obžalobu starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) kvůli výrokům o bývalém policejním prezidentovi Stanislavu Novotném. Starosta o policejním exprezidentovi řekl, že zradil Česko a že vlastizrádci mají viset.

Bývalý šéf policie prohlašoval v ruské státní televizi Rossija 1, že je starosta Řeporyjí blázen. Starosta pak o exprezidentovi policie řekl, že zradil Česko a že vlastizrádci mají viset. Podle police se starosta dopustil výtržnictví a podněcování k trestnému činu, za což mu hrozí až dva roky vězení. Uvedla to dnes Česká televize (ČT).

„Ve věci od nás již odešel návrh na podání obžaloby na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5,“ oznámil ČT mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Spor mezi starostou a bývalým policistou vyvolala předloňská reportáž ruské televize o plánu na vybudování pomníku vlasovcům v Řeporyjích. Stanislav Novotný, který policii šéfoval od května 1993 do října 1994, v reportáži označil starostu za blázna, neúspěšného novináře a člena „pražské kavárny“, který se přes skandály snaží vydělávat peníze. „Měl by za to viset, to je vlastizrada,“ řekl poté starosta Pavel Novotný serveru iDnes.cz v reakci na výroky bývalého šéfa policie.

Pavel Novotný už byl jednou za podobné výroky souzen. Starosta v roce 2019 prohlásil, že by měl viset komunistický poslanec Zdeněk Ondráček za to, že navštívil tzv. Doněckou lidovou republiku vytvořenou na Ukrajině proruskými separatisty. Soudy ale pravomocně rozhodly, že starosta nespáchal trestný čin a skutkem by se měl zabývat správní úřad. (ČTK)