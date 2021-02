Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že rozhodnutí o otevření obchodů je celospolečenské. „Jenom něco uvolnit, to si nemůžeme dovolit,“ řekl. Nechtěl upřesnit, jak bude hlasovat, protože se bude rozhodovat podle aktuálních dat.

Pokud by vláda uvažovala o změně, měla by ji podle Blatného nějak vykompenzovat. Kdyby se například otevřely obchody, mělo by se podle něj zavést povinné nošení respirátorů. Jestliže by se rozhodovalo, zda se otevřou obchody, nebo školy, volil by školy.